HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.971, Cek Saham-Saham yang Cuan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |16:41 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 15,15 poin atau 0,22 persen ke level 6.971,95 pada perdagangan hari ini, Senin (4/5/2026).

Pada penutupan perdagangan Senin, terdapat 340 saham menguat, 376 saham melemah dan 243 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp21 triliun dari 58,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,78 persen 674, indeks JII turun 0,06 persen 461, indeks IDX30 menguat 0,94 persen ke 376 dan indeks MNC36 naik 1,06 persen ke 294.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, teknologi dan kesehatan. Sementara sisanya seperti konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, dan industri menguat. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) naik 34,35 persen ke Rp89, PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) naik 34,83 persen ke Rp120, dan saham PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) naik 24,69 persen ke Rp1.515.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM) turun 14,63 persen ke Rp525, PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) turun 14,29 persen ke Rp108 dan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) turun 14,00 persen di Rp86.
 

