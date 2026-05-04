Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.000, Mayoritas Sektor Hijau

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |09:55 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.000, Mayoritas Sektor Hijau
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto :okezone.com/Arief Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,46% ke level 6.988,92.

Semenit setelah perdagangan berjalan, Senin (4/5/2026), IHSG melanjutkan penguatan 0,98 persen ke level 7.024. Tercatat 386 saham di zona hijau, 175 melemah, dan 398 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun dengan volume 9,7 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,02 persen ke 676, indeks JII naik 1,75 persen ke 470, indeks MNC36 naik 1,18 persen ke 256, dan IDX30 menguat 0,97 persen ke 376.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, industri, infrastruktur, properti, keuangan, dan bahan baku. Sementara itu, sektor transportasi, teknologi, dan kesehatan melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO), PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK), dan PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS), PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216218//ihsg-PNq6_large.jpg
IHSG Diprediksi Melemah, Wanti-Wanti Risiko Turun ke 6.600
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/278/3216143//ihsg_pekan_depan-UCSw_large.jpg
Cek Pergerakan IHSG Pekan Depan, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/278/3215960//pertamina-oSZA_large.jpg
Intip Emiten Pertamina Group di Tengah Fluktuasi Pasar Modal Indonesia Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/278/3215796//saham-hbow_large.jpg
10 Saham Top Losers Sepekan, HOPE hingga MAIN Turun Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/278/3215782//ihsg-M8FL_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 97 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/278/3215773//ihsg-6U08_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 2,42 Persen ke 6.956, Investor Asing Jual Saham Nyaris Rp50 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement