IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.000, Mayoritas Sektor Hijau

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto :okezone.com/Arief Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,46% ke level 6.988,92.

Semenit setelah perdagangan berjalan, Senin (4/5/2026), IHSG melanjutkan penguatan 0,98 persen ke level 7.024. Tercatat 386 saham di zona hijau, 175 melemah, dan 398 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun dengan volume 9,7 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,02 persen ke 676, indeks JII naik 1,75 persen ke 470, indeks MNC36 naik 1,18 persen ke 256, dan IDX30 menguat 0,97 persen ke 376.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, industri, infrastruktur, properti, keuangan, dan bahan baku. Sementara itu, sektor transportasi, teknologi, dan kesehatan melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO), PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK), dan PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS), PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

(Feby Novalius)

