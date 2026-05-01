IHSG Sepekan Anjlok 2,42 Persen ke 6.956, Investor Asing Jual Saham Nyaris Rp50 Triliun

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan periode 27-30 April 2026. Selama perdagangan sepekan, IHSG melemah 2,42% sehingga ditutup pada level 6.956,804, dari posisi 7.129,490 pada pekan lalu.

“Perubahan terjadi pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan sebesar 2,42 persen sehingga ditutup pada level 6.956,804, dari posisi 7.129,490 pada pekan lalu,” ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resminya, Jumat (1/5/2026).

Seiring dengan melemahnya IHSG, kapitalisasi pasar BEI turun sebesar 2,78 persen, dari Rp12.736 triliun pada pekan lalu menjadi Rp12.382 triliun.

Penurunan ini juga diikuti oleh melesunya aktivitas transaksi harian di bursa. Rata-rata nilai transaksi harian pekan ini turun 6,81 persen menjadi Rp18,27 triliun.

Penurunan paling tajam terlihat pada rata-rata volume transaksi harian yang anjlok 17,32 persen menjadi 37,11 miliar lembar saham, serta frekuensi transaksi yang turun 15,02 persen menjadi 2,34 juta kali transaksi.