Ternyata Ini Pemilik Armada Taksi Listrik Green SM Diduga Terlibat Insiden Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

JAKARTA - Taksi listrik Green SM viral imbas tabrakan kereta KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam.

Lalu siapa siapa pemilik armada taksi listrik Green SM yang diduga terlibat insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur?

Sebab, salah satu taksi miliknya terlibat dalam kecelakaan dengan kereta yang sedang melintas di area perlintasan kereta dekat Stasiun Bekasi Timur.

Green SM Indonesia menyatakan, perusahaan telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang berkenaan dengan insiden kecelakaan tersebut.

"Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung," kata perusahaan taksi listrik asal Vietnam tersebut dalam keterangannya, Jakarta.

Perusahaan menegaskan komitmen untuk menerapkan standar keselamatan guna memastikan keamanan pengguna layanan maupun masyarakat luas.