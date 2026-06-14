Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Biaya Logistik, Menhub Targetkan Jaringan Kereta Api Tembus 10.524 Km

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |13:15 WIB
Tekan Biaya Logistik, Menhub Targetkan Jaringan Kereta Api Tembus 10.524 Km
Menhub (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pengembangan jaringan kereta api nasional hingga mencapai 10.524 kilometer sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pengembangan jaringan perkeretaapian tidak hanya berfungsi sebagai pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, memperluas aksesibilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Pengembangan jaringan kereta api nasional bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang semakin terbuka di berbagai daerah,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026). 

Saat ini, panjang jaringan kereta api aktif nasional mencapai sekitar 6.927 kilometer yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Pemerintah menargetkan perluasan jaringan tersebut hingga 10.524 kilometer, termasuk pengembangan jaringan perkeretaapian perkotaan yang akan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

Menurut Dudy, pengembangan jaringan rel menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional yang selama ini masih relatif tinggi. Kehadiran kereta logistik diharapkan dapat memperkuat distribusi barang, mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan raya, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok di berbagai wilayah.

Sejumlah proyek strategis yang tengah didorong pemerintah meliputi pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera, pengembangan kereta logistik di Kalimantan, penyelesaian operasional Kereta Api Makassar–Parepare, hingga pengembangan layanan kereta api perkotaan di berbagai daerah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220820/kereta_api-HNQg_large.jpg
Libur Idul Adha 2026, 38 Ribu Masyarakat Naik Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220024/menhub-iCar_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Terungkap, Menhub Singgung Taksi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216160/kereta_api-t1Ys_large.jpg
KAI: 76 Penumpang Korban Kecelakaan di Bekasi Timur Telah Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215250/kereta_api-Iy1s_large.jpg
Pasca Kecelakaan, Bos Danantara Tegaskan Evaluasi Total Sistem Keselamatan Kereta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215245/keamanan_kereta_api-xuwZ_large.jpg
Evaluasi Total Keamanan Transportasi Massal, BUMN Targetkan Perbaikan 1.800 Lintasan Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215241/kereta_api-Q0TD_large.jpg
Jasa Raharja Beri Santunan hingga Rp90 Juta ke Korban Kecelakaan Kereta Bekasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement