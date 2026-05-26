Libur Idul Adha 2026, 38 Ribu Masyarakat Naik Kereta

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatatkan puncak arus keberangkatan dalam libur panjang Idul Adha terjadi pada hari ini, Selasa (26/5/2026). Sampai dengan pukul 08.00 WIB, volume keberangkatan penumpang dari berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 38.666 pelanggan.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan tingginya mobilitas masyarakat pada hari ini telah diantisipasi melalui penambahan 9 perjalanan KA Tambahan serta kesiapan pelayanan di stasiun maupun di atas kereta.

“Pada puncak keberangkatan hari ini, KAI Daop 1 Jakarta memastikan seluruh aspek pelayanan, operasional, dan kesiapan sarana berjalan optimal agar pelanggan dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu selama periode libur Idul Adha,” ujar Franoto dalam keterangan resmi, Selasa (26/5).

Dari total volume keberangkatan hari ini, Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan jumlah keberangkatan tertinggi sebanyak 15.041 pelanggan, disusul Stasiun Gambir sebanyak 14.144 pelanggan.

Sementara itu, keberangkatan lainnya tercatat di Stasiun Bekasi sebanyak 4.069 pelanggan, Jatinegara 2.673 pelanggan, Cikarang 1.540 pelanggan, Karawang 594 pelanggan, dan Cikampek 605 pelanggan.

Selama periode libur panjang Idul Adha 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan KA Jarak Jauh reguler setiap hari, ditambah 9 perjalanan KA tambahan, terdiri dari 8 KA tambahan dari Stasiun Gambir dan 1 KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen.

Secara keseluruhan, total kapasitas tempat duduk KA Jarak Jauh yang disediakan selama periode tersebut mencapai 363.631 seat. Hingga saat ini, tiket yang telah terjual mencapai 206.805 tiket atau okupansi sebesar 56 persen.