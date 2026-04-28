Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Evaluasi Total Keamanan Transportasi Massal, BUMN Targetkan Perbaikan 1.800 Lintasan Kereta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |17:56 WIB
Keamanan Kereta Api (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah merespons soal insiden kecelakaan KRL dan  KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi yang terjadi dengan menyiapkan agenda evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan transportasi massal di Indonesia.

Menurut Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria pembenahan aspek keselamatan perkeretaapian telah menjadi prioritas utama pemerintah tahun ini.

Dony menjelaskan bahwa program penguatan prasarana, termasuk perbaikan ribuan lintasan, merupakan instruksi langsung dari Presiden guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.

“Pertama-tama kami turut berduka cita dan prihatin atas kecelakaan yang terjadi. Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja tahun ini, sebagaimana arahan Prabowo Subianto, di mana sekitar 1.800 lintasan kereta wajib diperbaiki dan dilengkapi dengan pintu pengaman,” ujar Dony ke awak media di Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Evaluasi sistem keamanan ini tidak hanya menyasar aspek teknis di lapangan, tetapi juga merambah ke sisi manajemen operasional. Dony memastikan bahwa pihak BUMN akan bersinergi dengan pemerintah dalam hal pendanaan, di mana penguatan prasarana didukung oleh Kementerian Perhubungan dan internal BUMN.

“Dengan kejadian ini, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan transportasi massal. Presiden juga telah menyampaikan akan ada tambahan dukungan untuk memperkuat sistem keselamatan,” kata Dony.

Terkait penyebab pasti kecelakaan, pemerintah tetap menunggu hasil kerja dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215241/kereta_api-Q0TD_large.jpg
Jasa Raharja Beri Santunan hingga Rp90 Juta ke Korban Kecelakaan Kereta Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215192/mensos_gus_ipul-ZAgn_large.jpg
Soal Santunan Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi, Ini Penjelasan Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206319/kereta_api-iEOM_large.jpg
Kereta Api Merak Hanya Berhenti di Stasiun Cilegon pada Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202480/kontainer-iLlE_large.jpg
Volume Angkutan Kontainer Kereta Api Naik di Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199262/stasiun_gambir-1um9_large.jpg
Ini Jadwal Lengkap Pemesanan Tiket Kereta Api untuk Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200063/kereta_api-t598_large.jpg
14 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Berhenti Imbas Gempa di Pacitan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement