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Prabowo Panggil Menhub ke Istana, Bahas Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |13:19 WIB
Prabowo Panggil Menhub ke Istana, Bahas Apa?
Menhub (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Hal ini membahas rencana pemerintah terkait revisi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat?

Sebelumnya, Dudy telah memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Hal ini seiring dengan rencana revisi TBA yang saat ini proses pembahasannya hampir rampung.

Namun, Dudy menjelaskan ihwal dirinya yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dia hanya menegaskan bahwa Presiden menanyakan beberapa progres terkait Kementerian Perhubungan.

"Oh ini aja, beliau (Presiden) nanyain progres beberapa terkait Kementerian Perhubungan," kata Dudy kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

 

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