IHSG Dibuka Menguat ke 7.096 Jelang Akhir April 2026

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 24 poin atau 0,34 persen ke level 7.096 pada perdagangan hari ini, Rabu (29/4/2026). Pergerakan indeks yang terpantau hingga pukul 09.05 WIB, sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.115,30 dan titik terendah berada di 7.087,79. Rentang pergerakan yang sempit ini mencerminkan kondisi pasar yang relatif tenang namun cenderung positif.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar mencapai Rp12.607 triliun, dengan total volume perdagangan sebesar 4,8 miliar lembar saham dan nilai transaksi Rp1,38 triliun yang terjadi dalam 171.100 kali frekuensi perdagangan.

Sebelumnya, tim riset MNC Sekuritas menilai pergerakan IHSG hari ini masih rentan terhadap tekanan lanjutan. Dalam analisisnya, diperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] pada label hitam atau alternatifnya berada pada bagian akhir dari wave [b] dari wave B pada label merah.

"Koreksi IHSG diperkirakan akan cenderung terbatas menguji 6.983-7.009 dan berpeluang menguat dalam jangka pendek untuk menguji 7.109-7.270," kata MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Untuk level support IHSG berada di area 7.022, 6.917. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 7.313, 7.484.

(Dani Jumadil Akhir)

