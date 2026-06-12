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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 1,2 Persen ke 5.960

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |09:15 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 1,2 Persen ke 5.960
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 1,2 Persen ke 5.960 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 74,38 poin atau 1,26 persen ke level 5.960 pada perdagangan hari ini, Jumat (12/6/2026) 

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 1,24 persen ke 5.958, dengan 380 saham di zona hijau, 97 melemah, dan 482 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,47 persen ke 595, indeks JII naik 1,82 persen ke 353, indeks MNC36 naik 1,47 persen ke 262, dan IDX30 naik 1,45 persen ke 339.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, properti, industri, infrastruktur, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, bahan baku, konsumer siklikal, teknologi dan hanya kesehatan yang melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO), PT Golden Flower Tbk (POLU), PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk (BMSR).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIIC), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS).

(Dani Jumadil Akhir)

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