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IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.886

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |16:29 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.886
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan dengan koreksi 16,35 poin atau 0,28 persen ke level 5.902 pada hari ini, Kamis (11/6/2026).

Pada awal perdagangan, IHSG sempat menguat hingga menyentuh level tertinggi harian 6.010,49. Namun tekanan jual yang meningkat sejak pertengahan sesi membuat indeks berbalik arah dan terus bergerak melemah hingga menyentuh level terendah 5.784,51. 

Dari sisi aktivitas perdagangan, nilai transaksi tercatat mencapai Rp22,10 triliun dengan volume perdagangan 30,58 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 2,314 juta kali. Kapitalisasi pasar berada di level Rp10.291 triliun.

Secara market breadth, sentimen pasar cenderung negatif. Sebanyak 439 saham melemah, lebih banyak dibandingkan 282 saham menguat, sementara 238 saham bergerak stagnan.

Pelemahan IHSG terutama dipicu oleh koreksi pada sektor-sektor berbasis komoditas. Sektor Barang Baku menjadi sektor dengan penurunan terdalam setelah merosot 4,27 persen, disusul sektor Energi yang turun 2,12 persen.

Selain itu, sektor Transportasi juga terkoreksi 1,41 persen, sektor Perindustrian melemah 0,79 persen, sektor Konsumen Non-Primer turun 0,66 persen, dan sektor Konsumen Primer terkoreksi 0,57 persen.

Di sisi lain, sejumlah sektor berhasil menahan penurunan IHSG. Sektor Keuangan menjadi penopang utama dengan kenaikan 1,36 persen, diikuti sektor Kesehatan yang naik 0,74 persen, sektor Properti menguat 0,70 persen, sektor Infrastruktur naik 0,56 persen, serta sektor Teknologi yang bertambah 0,54 persen.

 

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