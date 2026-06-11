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IHSG Sesi Anjlok 1,91 Persen di Level 5.789

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |12:55 WIB
IHSG Sesi Anjlok 1,91 Persen di Level 5.789
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah sebesar 1,91 persen di level 5.789 pada penutupan perdagangan siang ini, Kamis (11/6/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga dibuka lesu di level 5.5899. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.010, kemudian merangkak turun hingga ke level terendah di 5.788.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 20,3 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp12,65 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,4 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,1 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 195 emiten bergerak menguat, kemudian 525 emiten melemah, dan 239 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Mitra Energi Persada (KOPI) memimpin setelah melonjak 34,67 persen. Posisi berikutnya ditempati Multitrend Indo (BABY) yang naik 26,98 persen, serta Indo Oil Perkasa (OILS) yang menguat 26,83 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Hartadinata Abadi (HRTA) yang turun 14,18 persen. Disusul Perintis Triniti Properti (TRIN) melemah 14,02 persen, serta Archi Indonesia (ARCI) yang turun 12,89 persen.

 

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