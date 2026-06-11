IHSG Hari Ini Dibuka Melemah Tipis ke 5.899

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tipis 3,11 poin atau 0,05 persen ke posisi 5.899,27 pada perdagangan Kamis (11/6/2026). Pada sesi awal perdagangan ini, indeks bergerak cukup sempit dengan level tertinggi di 5.929 dan level terendah 5.885.

Pada awal sesi tercatat 2,49 miliar lembar saham di transaksikan dengan nilai Rp1,6 triliun. Market cap tercatat pada perdagangan hari ini tembus Rp10.279 triliun. Hingga pukul 09.06 WIB, 260 emiten saham mencatatkan penguatan, 308 saham tertekan, dan 391 emiten stagnan.

Meski IHSG dibuka melemah, berdasarkan sektoral seluruh sektor masih menunjukan penguatan. Sektor teknologi menguat paling tajam 2,23 persen, diikuti sektor properti menguat 1,47 persen, dan sektor energi menguat 1,16 persen.

Sementara sektor infrastruktur, kesehatan, non primer, industri, primer, dan transportasi, tercatat mengalami penguatan terbatas yakni dibawah 1 persen.

Adapun sektor yang mengalami tekanan yaitu sektor barang baku melemah 0,06 persen, dan sektor keuangan melemah 0,08 persen.

Data top gainers pada pembukaan pagi ini dipimpin oleh BABY menguat 32,28 persen ke level 250, KBLV menguat 25,84 persen ke level 112, RISE menguat 25 persen ke level 1.300, KOPI menguat 21,33 persen ke level 182, dan MLPT menguat 20 persen ke level 21.600.

Sedangkan jajaran top losers diisi oleh GRIA melemah 9,02 persen ke level 111, RAAM melemah 7,5 persen ke level 222, BLOG melemah 7,47 ke level 322, FLMC melemah 7,27 persen ke level 102, SPTO melemah 7,02 persen ke level 530.



(Dani Jumadil Akhir)

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