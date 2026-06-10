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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 5.902

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:25 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 5.902
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat hingga akhir perdagangan hari ini. (Foto :Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat hingga akhir perdagangan hari ini. IHSG naik 155,73 poin atau 2,71 persen ke level 5.902,38.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (10/6/2026), terdapat 600 saham menguat, 156 saham melemah, dan 203 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp31,4 triliun dari 42,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 3,54 persen ke 589, indeks JII naik 1,22 persen ke 351, indeks IDX30 naik 3,87 persen ke 335, dan indeks MNC36 naik 3,50 persen ke 258.

Kemudian, seluruh indeks sektoral kompak berada di zona hijau, yaitu konsumer nonsiklikal, keuangan, properti, teknologi dan kesehatan, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Multitrend Indo Tbk (BABY) naik 35 persen ke Rp189, PT First Media Tbk (KBLV) naik 34,85 persen ke Rp88, dan saham PT Multi Garam Utama Tbk (FOLK) naik 34,59 persen ke Rp214.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) turun 14,69 persen ke Rp122, PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) turun 12,20 persen ke Rp5.575, dan PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) turun 12,09 persen ke Rp1.490.

(Feby Novalius)

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