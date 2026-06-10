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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat ke Level 5.881

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |12:30 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke Level 5.881
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,34 persen atau naik 134,58 poin ke level 5.881 pada perdagangan sesi I Rabu (10/6/2026). 

Secara intraday, IHSG bergerak pada rentang 5.677,97 hingga 5.939,35, dengan pembukaan di level 5.744,06. Penguatan yang terjadi sejak awal perdagangan sempat membawa indeks mendekati level psikologis 5.950 sebelum mengalami aksi ambil untung dan bergerak stabil di kisaran 5.850–5.900 hingga penutupan sesi pertama.

Dari sisi aktivitas perdagangan, nilai transaksi mencapai Rp19,91 triliun dengan volume 28,91 miliar saham dan frekuensi transaksi sekitar 1,99 juta kali. Kondisi pasar juga menunjukkan penguatan yang merata, tercermin dari 571 saham naik, jauh lebih banyak dibandingkan 160 saham turun, sementara 228 saham stagnan.

Penguatan IHSG ditopang oleh hampir seluruh sektor yang bergerak positif. Sektor teknologi menjadi pemimpin kenaikan dengan lonjakan 4,3 persen, menunjukkan kembali masuknya minat investor ke saham-saham berbasis digital dan teknologi. Di belakangnya, sektor keuangan naik 3,34 persen, memberikan kontribusi besar terhadap penguatan indeks mengingat bobot kapitalisasinya yang dominan di IHSG.

Selain itu, sektor transportasi menguat 3,18 persen, diikuti properti 2,64 persen, energi 2,45 persen, perindustrian 2,44 persen, serta barang baku 2,38 persen. Kenaikan yang terjadi hampir di seluruh sektor mengindikasikan adanya broad-based rally atau penguatan yang berlangsung secara luas di pasar saham domestik.

 

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