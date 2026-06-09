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IHSG Hari Ini Ditutup Naik 7,57 Persen ke Level 5.746

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Naik 7,57 Persen ke Level 5.746
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 404,51 poin atau 7,57persen ke level 5.746 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (9/6/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 708 saham menguat, 99 saham melemah dan 152 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp27,3 triliun dari 41,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 8,01 persen 569, indeks JII naik 8,82 persen 347, indeks IDX30 naik 8,18 persen ke 322 dan indeks MNC36 naik 8,08 persen ke 231.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona hijau yaitu konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi dan kesehatan, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi dan industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Multitrend Indo Tbk (BABY) naik 34,62 persen ke Rp140, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) naik 34,48 persen ke Rp78, dan saham PT Citatah Tbk (CTTH) naik 34,38 persen ke Rp129.

 

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