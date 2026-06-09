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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Melesat 1,51 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |09:16 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Melesat 1,51 Persen
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Melesat 1,51 Persen (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,05 persen ke level 5.344 pada perdagangan hari ini, Selasa (9/6/2026) 

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan hingga 1,51 persen ke 5.422, dengan 307 saham di zona hijau, 180 melemah, dan 472 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,0 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 2,08 persen ke 538, indeks JII naik 2,77 persen ke 328, indeks MNC36 naik 2,01 persen ke 236, dan IDX30 naik 2,12 persen ke 304.

Untuk indeks sektoral semua berada di zona hijau seperti energi, properti, industri, konsumer siklikal, infrastruktur, teknologi, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, bahan baku dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Multitrend Indo Tbk (BABY), PT Newport Marine Services Tbk (BOAT), dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), dan PT Citra Tubindo Tbk (CTBN).

(Dani Jumadil Akhir)

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