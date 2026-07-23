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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.315

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |16:28 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.315
IHSG Hari Ini (Foto; Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 19,17 poin atau naik 0,30 persen ke level 6.315 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (23/7/2026).

Pada penutupan perdagangan,  terdapat 343 saham menguat, 309 saham melemah dan 313 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp23,7 triliun dari 59,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,86 persen ke 627, indeks JII menguat 0,42 persen 382, indeks IDX30 turun 1,05 persen 352 dan indeks MNC36 turun 1,02 persen 273.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi, bahan baku, infrastruktur, properti, transportasi, konsumer non siklikal, teknologi. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer siklikal, keuangan, industri, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Future Energi Global Tbk (FUTR) naik 24,39 persen ke Rp306, PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) naik 19,87 persen ke Rp13.875, dan saham PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) naik 15,57 persen ke Rp282.

 

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