IHSG Dibuka Menguat ke 6.346, Saham-Saham Ini Meroket

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 12 poin atau 0,19 persen ke level 6.346 pada perdagangan hari ini, Kamis (23/7/2026)

Semenit berjalan, IHSG masih berkutat di level 6.346, dengan 266 saham di zona hijau, 180 melemah, dan 519 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp627 miliar, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,09 persen ke 633, indeks JII menguat 0,64 persen ke 383, indeks MNC36 menguat 0,20 persen ke 277, dan IDX30 menguat 0,64 persen ke 356.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, properti, teknologi, infrastruktur, transportasi. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer siklikal, industri, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Indo Premier Investment Management, PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), dan PT Intermedia Capital Tbk (MDIA).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Nanotech Indonesia Global Tbk (NANO), PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID), dan PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX).



(Dani Jumadil Akhir)

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