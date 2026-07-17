IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 6.175

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 67,32 poin atau naik 1,10 persen ke level 6.175 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (17/7/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 363 saham menguat, 274 saham melemah dan 328 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,8 triliun dari 23,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,19 persen ke 621, indeks JII menguat 0,57 persen ke 366, indeks IDX30 naik 2,34 persen 351 dan indeks MNC36 naik 2,41 persen 272.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu konsumer siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, konsumer non siklikal, keuangan, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada sektor energi, bahan baku, industri, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) naik 27,49 persen ke Rp218, PT First Media Tbk (KBLV) naik 26,85 persen ke Rp137, dan saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) naik 25 persen ke Rp505.