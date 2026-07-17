IHSG Menguat Tipis 0,08 Persen di Awal Perdagangan

IHSG Menguat Tipis 0,08 Persen di Awal Perdagangan. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir pekan dibuka menguat. IHSG naik 0,08 persen ke level 6.112.

Semenit setelah perdagangan berjalan, Jumat (17/7/2026), IHSG berbalik arah melemah 0,24 persen ke level 6.093, dengan 211 saham berada di zona hijau, 180 saham melemah, dan 574 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp466 miliar dengan volume 736 juta lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,33 persen ke level 606, indeks JII melemah 0,23 persen ke level 364, indeks MNC36 melemah 0,25 persen ke level 265, dan IDX30 melemah 0,23 persen ke level 342.

Untuk indeks sektoral, sebagian besar sektor berada di zona hijau, seperti energi, konsumer non-siklikal, keuangan, bahan baku, properti, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, industri, dan kesehatan. Sementara itu, sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang menguat.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR), Indo Premier Investment Management, dan Pinnacle Persada Investama.

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT), PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA), dan PT Citatah Tbk (CTTH).

(Feby Novalius)

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