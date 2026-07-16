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IHSG Dibuka Naik 0,33 Persen ke Level 6.061

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |09:30 WIB
IHSG Dibuka Naik 0,33 Persen ke Level 6.061
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 0,24 persen ke level 6.056.

Semenit setelah perdagangan dibuka, Kamis (16/7/2026), IHSG melanjutkan penguatan sebesar 0,33 persen ke level 6.061. Sebanyak 266 saham berada di zona hijau, 177 saham melemah, dan 522 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal tercatat mencapai Rp488 miliar dengan volume perdagangan 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,49 persen ke level 602, indeks JII naik 0,22 persen ke level 362, indeks MNC36 menguat 0,49 persen ke level 263, dan IDX30 naik 0,47 persen ke level 340.

Sementara itu, sejumlah indeks sektoral berada di zona hijau, seperti sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, bahan baku, properti, teknologi, dan kesehatan. Adapun sektor yang melemah meliputi konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, dan industri.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers antara lain PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR), PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT), dan PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL).

Sementara itu, daftar top losers dihuni oleh Sinarmas Asset Management, PT Lion Metal Works Tbk (LION), dan PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI).

(Feby Novalius)

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