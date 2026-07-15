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IHSG Sesi I Menguat ke 6.067, Saham-Saham Ini Paling Cuan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |12:49 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke 6.067, Saham-Saham Ini Paling Cuan
IHSG Sesi I Menguat ke 6.067, Saham-Saham Ini Paling Cuan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,47 persen ke level 6.067 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Rabu (15/7/2026).

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 12,07 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp5,9 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,1 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,5 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, mayoritas emiten atau 378 saham bergerak menguat, 253 emiten melemah, dan 334 saham lainnya stagnan.

Secara sektoral, mayoritas mengalami penguatan. Sektor energi naik 0,24 persen. Sektor non siklikal naik 0,15 persen. Sektor siklikal naik 0,38 persen. Sektor keuangan juga naik 0,26 persen. Sektor infrastruktur naik 0,41 persen.

Sektor properti berada di zona hijau dengan penguatan sebesar 1,05 persen. Sektor bahan baku naik 1,40 persen. Sektor transportasi naik 0,29 persen. Sektor industri turun 0,54 persen. Sektor teknologi naik 0,15 persen. Sektor kesehatan turun 0,67 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

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