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IHSG Dibuka Menguat ke 6.068, 239 Saham Naik di Awal Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |09:25 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 6.068, 239 Saham Naik di Awal Perdagangan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG menguat 0,47 persen ke level 6.068.

Semenit setelah perdagangan berjalan, Rabu (15/7/2026), IHSG melanjutkan penguatan 0,20 persen ke level 6.051, dengan 239 saham berada di zona hijau, 162 saham melemah, dan 564 saham lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp365 miliar dengan volume 606 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,15 persen ke level 599, indeks JII menguat 0,04 persen ke level 364, indeks MNC36 menguat 0,15 persen ke level 263, dan IDX30 menguat 0,17 persen ke level 339.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau antara lain sektor energi, keuangan, infrastruktur, bahan baku, dan teknologi. Sementara itu, sektor yang melemah yaitu konsumer siklikal, konsumer nonsiklikal, properti, transportasi, industri, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR), PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST), dan PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL).

Sedangkan top losers dihuni oleh Ciptadana Asset Management, Sinarmas Asset Management, dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM).

(Feby Novalius)

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