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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.039

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |16:28 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.039
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,68 poin atau naik 0,03 persen ke level 6.039 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (13/7/2026).

Pada penutupan perdagangan,terdapat 439 saham menguat, 217 saham melemah dan 309 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,4 triliun dari 27,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,58 persen ke 598, indeks JII naik 2,24 persen ke 363, indeks IDX30 melemah 0,57 persen ke 338 dan indeks MNC36 melemah 0 persen ke 263.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, bahan baku, industri, teknologi, properti, transportasi, kesehatan, konsumer non siklikal dan infrastruktur. Sedangkan yang melemah hanya keuangan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham Insight Investment Management naik 34,02 persen ke Rp130, PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) naik 25 persen ke Rp260, dan saham PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL) naik 25 persen ke Rp340.

 

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