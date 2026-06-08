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IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 4,52 Persen ke 5.342

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 4,52 Persen ke 5.342
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 252.63 poin atau 4,52 persen ke level 5.342 pada sesi terakhir perdagangan Senin (8/6/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 78 saham menguat, 701 saham melemah dan 180 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp21,3 triliun dari 29,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 5,50 persen 527, indeks JII turun 5,71 persen 319, indeks IDX30 turun 5,61 persen ke 298 dan indeks MNC36 turun 5,84 persen ke 231.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi dan kesehatan, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi dan industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) naik 27,27 persen ke Rp168, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) naik 24,69 persen ke Rp2.020, dan saham PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) naik 24,63 persen ke Rp167.

 

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