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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.196

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |16:32 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.196
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 118,88 poin atau turun 1,88 persen ke level 6.196 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (24/7/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 113 saham menguat, 618 saham melemah dan 234 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,6 triliun dari 35,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,97 persen ke 614, indeks JII turun 2,41 persen 371, indeks IDX30 turun 1,86 persen 352 dan indeks MNC36 turun 1,94 persen 268.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, bahan baku, infrastruktur, properti, transportasi, konsumer non siklikal, teknologi, konsumer siklikal, keuangan, industri, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) naik 34,59 persen ke Rp214, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 25 persen ke Rp1.375, dan saham PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) naik 12,31 persen ke Rp438.

 

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