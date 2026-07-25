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Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 89 persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |14:00 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 89 persen
Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 89 persen (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 20-24 Juli 2026. Capaian ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan 0,34 persen ke level 6.196,430 dari 6.175,535 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini ada dua emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 89 persen yakni PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) dan PT Intermedia Capital Tbk (MDIA).

Sementara itu, saham PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 26 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (25/7/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

 

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