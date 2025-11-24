Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |09:24 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 43,94 poin atau 0,52 persen ke level 8.458,29 pada perdagangan Senin (24/11/2025). Indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.05 WIB, IHSG tercatat naik 0,38 persen atau 31,69 poin ke level 8.446. 

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 2,98 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,52 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 171.839 kali. Adapun, sebanyak 280 saham harganya naik, 189 saham harganya turun dan 203 saham lain harganya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 1,07 persen, sektor teknologi aik 0,72 persen, sektor energi naik 0,67 persen, sektor bahan baku naik 0,71 persen, sektor siklikal naik 1,06 persen dan sektor non siklikal naik 0,22 persen. 

Sedangkan sektor kesehatan turun 0,09 persen, sektor transportasi turun 0,01 persen, sektor industri turun 0,16 persen, sektor keuangan turun 0,12 persen dan sektor properti turun 0,56 persen.

Tiga jajaran saham top gainers terdapat saham PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) naik 25,00 persen ke level Rp1.050, PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) naik 24,81 persen ke level Rp3.320 dan PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) naik 23,32 persen ke level Rp476.

Sedangkan pada daftar top losers, saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) turun 14,86 persen ke level Rp424, PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) turun 7,64 persen ke level Rp145 dan PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) turun 7,33 persen ke level Rp885. 

(Dani Jumadil Akhir)

