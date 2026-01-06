Adu Kekayaan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya

JAKARTA - Adu Kekayaan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya. Pasangan tersebut menjadi perhatian masyarakat usai Atalia menyerahkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Atalia mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung pada akhir 2025, setelah 29 tahun membangun rumah tangga dan dikaruniai dua anak kandung, Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzahra, serta satu anak angkat, Arkana Aidan Misbach.

Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa, menyatakan sidang putusan gugatan cerai yang diajukan kleinnya akan digelar di PA Kota Bandung pada Rabu (7/1/2026). Namun, sidang digelar secara e-court.

Kedua pihak, baik Atalia maupun Ridwan Kamil tidak hadir secara fisik. Begitu pun kuasa hukum Atalia dan Ridwan Kamil tidak wajib datang ke PA Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Antapani.

Berikut adu kekayaan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya yang dirangkum Okezone, Selasa (6/1/2026).

1. Ridwan Kamil

Harta kekayaan Ridwan Kamil berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK.

Ridwan Kamil mempunyai total harta kekayaan Rp22.757.418.269 atau Rp22,7 miliar.

Harta kekayaan ini dilaporkan ke KPK pada September 2023 saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat sejak September 2018 hingga September 2023.

Harta kekayaan Ridwan Kamil terdiri dari 21 tanah dan bangunan senilai Rp17,8 miliar yang tersebar di Bandung, Bandung Barat, Gianyar dan Jakarta Selatan.