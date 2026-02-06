Perbandingan Harta Kekayaan Thomas Djiwandono dengan Juda Agung

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaan Thomas Djiwandono dengan Juda Agung menarik untuk diketahui. Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Kabinet Merah Putih pada Kamis 5 Februari 2026.

Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Juda Agung Jadi Wamenkeu

Juda Agung mengakui dirinya mengundurkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) karena diminta untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Penegasan itu diungkapkan Juda usai dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Wamenkeu menggantikan Thomas Djiwandono yang saat ini menjadi Gubernur BI.

"Alasan pengunduran diri jelas, karena saya ditugaskan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tentu saja tidak bisa merangkap sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, dua otoritas yang berbeda," ujar Juda di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Juda Agung mengatakan, sudah jauh-jauh hari permintaan untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci per kapan diminta untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan.

"Cukup jauh-jauh hari. Bukan mendadak. Betul, betul," paparnya.

Purbaya Bantah Tukar Guling

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah spekulasi "tukar guling" dalam pergeseran jabatan antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono.

Purbaya menyebut pertukaran posisi tersebut murni merupakan sebuah kebetulan berdasarkan kebutuhan organisasi.

"Bukan tukar guling kebetulan aja," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Isu tukar guling ini mencuat sebelum Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan Thomas Djiwandono. Kemudian, Thomas Djiwandono ditunjuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia, jabatan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Juda Agung.

Purbaya menjelaskan bahwa penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu didasarkan pada kompetensi dan rekam jejaknya. Menurutnya, daripada mencari sosok baru yang memerlukan proses panjang, kemampuan Juda dianggap sangat pas untuk mengisi posisi tersebut.

"Kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas ditaruh di situ daripada saya pusing-pusing cari. Saya nggak tahu kalau seperti itu. Saya nggak tahu, nggak ada urusan," ujarnya.