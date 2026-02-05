Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Bantah Tukar Posisi Juda Agung dan Thomas Djiwandono

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |18:48 WIB
Purbaya Bantah Tukar Posisi Juda Agung dan Thomas Djiwandono
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah tukar posisi dalam pergeseran jabatan antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono. 

Purbaya menyebut pertukaran posisi tersebut murni merupakan sebuah kebetulan berdasarkan kebutuhan organisasi.

"Bukan tukar guling kebetulan aja," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Isu tukar guling ini mencuat sebelum Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan Thomas Djiwandono. Kemudian, Thomas Djiwandono ditunjuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia, jabatan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Juda Agung.

Purbaya menjelaskan bahwa penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu didasarkan pada kompetensi dan rekam jejaknya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199862/menkeu_purbaya-958v_large.jpg
Purbaya Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Memang Lebih Rendah dari Perkiraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199713/purbaya-V6Cz_large.jpg
OTT KPK Bea Cukai dan Pajak, Purbaya Siap Pecat Pegawai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199647/menkeu_purbaya-F7z4_large.jpg
Purbaya Sebut KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Jadi Perbaikan Sistem 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199642/menkeu_purbaya-uGD4_large.jpg
KPK OTT Pegawai Bea Cukai, Purbaya: Tindak Secara Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199528/purbaya-kQPU_large.jpg
Purbaya: Jika Saya di BI Rupiah Bisa Menguat Rp15.000 per Dolar AS, Bukan Hal Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199514/purbaya-c90s_large.jpeg
Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Rp16,9 Triliun Diambil dari Anggaran Kemenhan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement