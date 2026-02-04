Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KPK OTT Pegawai Bea Cukai, Purbaya: Tindak Secara Hukum!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |18:05 WIB
KPK OTT Pegawai Bea Cukai, Purbaya: Tindak Secara Hukum!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya menegaskan jika anak buahnya terbukti bersalah, maka harus diproses dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya, ditindak secara hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).

Purbaya menekankan, Kementerian Keuangan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Ia memastikan tidak akan ada upaya intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

Meski demikian, Purbaya menyatakan Kemenkeu tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada jajarannya yang terseret kasus tersebut. 

Pendampingan itu, kata dia, diberikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi, bukan untuk menghalangi proses hukum.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199528/purbaya-kQPU_large.jpg
Purbaya: Jika Saya di BI Rupiah Bisa Menguat Rp15.000 per Dolar AS, Bukan Hal Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199514/purbaya-c90s_large.jpeg
Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Rp16,9 Triliun Diambil dari Anggaran Kemenhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199511/purbaya-l30V_large.jpg
Purbaya Prediksi Ekonomi RI 2025 di Bawah Target, Tumbuh 5,1 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198879/menkeu_purbaya-fR0S_large.jpg
Purbaya Minta Asuransi dan Dana Pensiun Agresif di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198876/menkeu_purbaya-oiCl_large.jpg
Purbaya Jamin IHSG Tak Akan Kebakaran pada Senin Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/320/3198874/menkeu_purbaya-bE3W_large.jpg
Purbaya: Pjs Dirut BEI dan Pimpinan OJK Akan Temui MSCI Senin Besok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement