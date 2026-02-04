Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Rp16,9 Triliun Diambil dari Anggaran Kemenhan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |08:53 WIB
Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Rp16,9 Triliun Diambil dari Anggaran Kemenhan
Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Rp16,9 Triliun Diambil dari Anggaran Kemenhan (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan.

Diketahui iuran keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian tersebut menurut informasi ditetapkan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun.

“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.

Purbaya soal Iuran Ambil Jatah APBN

Purbaya belum memutuskan apakah dana iuran Board of Peace akan mengambil jatah lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bila ternyata anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari kapasitas fiskal di Kemenhan, Purbaya membuka peluang realokasi anggaran. Namun, kata dia, manajemen fiskal untuk iuran ini akan dijaga dengan hati-hati.

“Nanti kita lihat. Kalau nggak cukup, kami reorientasi. Yang penting adalah kami akan menjaga anggarannya tetap prudent,” ujarnya.

Anggaran Kemenhan 2026

Anggaran Kemenhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

 

Purbaya Prediksi Ekonomi RI 2025 di Bawah Target, Tumbuh 5,1 Persen
Purbaya Minta Asuransi dan Dana Pensiun Agresif di BEI
Purbaya Jamin IHSG Tak Akan Kebakaran pada Senin Besok
Purbaya: Pjs Dirut BEI dan Pimpinan OJK Akan Temui MSCI Senin Besok
Kejar Target Ekonomi 6 Persen, Purbaya Siap Tagih Hadiah ke Presiden
7 Fakta Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan
