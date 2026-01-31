7 Fakta Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Bahkan, Purbaya mengganti sejumlah pejabat di Bea Cukai di lima pelabuhan utama pada Rabu 28 Januari 2026.

Namun, Purbaya tidak akan mengganti posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai. Posisi tersebut masih diduduki Djaka Budi Utama.

Berikut ini Okezone rangkum Purbaya rombak pejabat Bea Cukai, Jakarta.

1. Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai

Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Bea Cukai. Perombakan itu mencakup kepala kantor wilayah hingga pejabat di lima pelabuhan besar. Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.

"Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen. Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya," kata Purbaya dalam acara diskusi di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

2. Sebagian Dirumahkan

Sejalan dengan itu, Purbaya bilang sejumlah kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi lima pelabuhan di bawah koordinasi Bea Cukai juga tidak lepas dari pencopotan.

"Terus seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan,