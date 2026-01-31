Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |08:01 WIB
7 Fakta Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan
7 Fakta Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Bahkan, Purbaya mengganti sejumlah pejabat di Bea Cukai di lima pelabuhan utama pada Rabu 28 Januari 2026.

Namun, Purbaya tidak akan mengganti posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai. Posisi tersebut masih diduduki Djaka Budi Utama.

Berikut ini Okezone rangkum Purbaya rombak pejabat Bea Cukai, Jakarta.

1. Purbaya Rombak Pejabat Bea Cukai

Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Bea Cukai. Perombakan itu mencakup kepala kantor wilayah hingga pejabat di lima pelabuhan besar. Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.

"Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen. Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya," kata Purbaya dalam acara diskusi di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

2. Sebagian Dirumahkan

Sejalan dengan itu, Purbaya bilang sejumlah kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi lima pelabuhan di bawah koordinasi Bea Cukai juga tidak lepas dari pencopotan. 

"Terus seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan,

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198532/purbaya-vmJM_large.jpg
Purbaya soal Dirut BEI Mundur: Lakukan Kesalahan Fatal, saatnya Serok Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198267/purbaya-topN_large.jpg
Purbaya Bahas Strategi Hadapi MSCI hingga BUMN Baru Perminas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198259/purbaya-fjxI_large.jpg
IHSG Kena Trading Halt Lagi, Purbaya: Bersihkan Bursa dari Saham Gorengan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198160/menkeu_purbaya-pxLl_large.jpg
Rombak 36 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Ini Pesan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198146/purbaya-2FQ9_large.jpg
Purbaya Sebut Juda Agung Bakal Dilantik Jadi Wamenkeu pada Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197884/purbaya-tml2_large.jpg
Purbaya Ganti Semua Pejabat Bea Cukai, Sebagian Dirumahkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement