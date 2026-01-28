Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu, yang Akan Diganti Purbaya?

Berapa gaji dan tunjangan pegawai Bea Cukai Kemenkeu, yang akan diganti Purbaya? (foto: Okezone.com/Bea Cukai)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap membenahi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan melakukan pencopotan dan rotasi besar-besaran terhadap para pejabat yang bertugas di lima pelabuhan utama di Indonesia.

Menurut Purbaya, tidak semuanya akan mendapatkan posisi baru. Beberapa di antaranya bahkan terancam dibebastugaskan atau dirumahkan tergantung hasil evaluasi yang dilakukan.

"Enggak semuanya, sebagian dirumahkan, sebagian tidak, tergantung evaluasi nanti malam," kata Purbaya.

Di tengah isu rotasi besar-besaran ini, gaji dan tunjangan pegawai Bea Cukai juga menjadi sorotan.

Melansir dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, adapun gaji dan tunjangan PNS Ditjen Bea Cukai sebagai berikut ini.

Besaran gaji PNS Ditjen Bea Cukai ditentukan oleh masa kerja golongan atau MKG sebagai berikut:

Golongan Ia sebesar Rp1.560.800-Rp2.335.800

Golongan Ib sebesar Rp1.704.500-Rp2.472.900

Golongan Ic sebesar Rp1.776.600-Rp2.577.500

Golongan Id sebesar Rp1.851.800-Rp2.686.500

Golongan IIa sebesar Rp2.022.200-Rp3.373.600

Golongan IIb sebesar Rp2.208.400-Rp3.516.300

Golongan IIc sebesar Rp2.301.800-Rp3.665.000

Golongan IId sebesar Rp2.399.200-Rp3.820.000

Golongan IIIa sebesar Rp2.579.400-Rp4.236.400

Golongan IIIb sebesar Rp2.688.500-Rp4.415.600

Golongan IIIc sebesar Rp2.802.300-Rp4.602.400

Golongan IIId sebesar Rp2.920.800-Rp4.797.000

Golongan IVa sebesar Rp3.044.300-Rp5.000.000

Golongan IVb sebesar Rp3.173.100-Rp5.211.500

Golongan IVc sebesar Rp3.307.300-Rp5.431.900

Golongan IVd sebesar Rp3.447.200-Rp5.661.700

Golongan IVe sebesar Rp3.593.100-Rp5.901.200

Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Selain gaji, pegawai Bea Cukai juga mendapat tunjangan, di antaranya tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional.

Tunjangan kinerja atau yang disebut tukin merupakan tunjangan yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja. Besaran tukin ini berbeda-beda antara kementerian/lembaga pemerintahan.

Tunjangan kinerja pegawai Bea Cukai diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.