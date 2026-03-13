Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Restrukturisasi Utang Whoosh Rampung Dibahas, Purbaya Sebut Tinggal Diumumkan Presiden

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |15:07 WIB
Restrukturisasi Utang Whoosh Rampung Dibahas, Purbaya Sebut Tinggal Diumumkan Presiden
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh telah diputuskan dalam rapat tingkat tinggi.

Purbaya menegaskan, langkah strategis untuk menyehatkan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sudah disepakati, namun detail resminya akan disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi negara.

"Itu rapatnya sudah putus, tapi nanti tinggal Pak Presiden atau pemerintah yang resmi akan mengumumkan. Bukan saya. Tapi itu sudah clear langkah ke depan seperti apa," ujar Purbaya usai sidang debottlenecking, Jumat (13/3/2026).

Meskipun skema penyelamatan utang tersebut telah final, Menkeu enggan membeberkan rinciannya kepada publik saat ini guna menghormati proses pengumuman resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi belum saatnya dibuka ke Anda sekarang, biar yang lebih tinggi yang memaparkan. Pak Prabowo," tambahnya.

Penyelesaian persoalan utang Whoosh ini menjadi krusial karena merupakan syarat utama sebelum pemerintah memulai ekspansi jalur kereta cepat hingga ke Jawa Timur. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya menuntaskan beban finansial KCJB terlebih dahulu.

 

