Turis Malaysia Padati Kereta Whoosh untuk Wisata Belanja di Bandung

JAKARTA - Tren pariwisata Indonesia pada penghujung tahun 2025 menunjukkan fenomena menarik dengan dominasi wisatawan asal Malaysia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kombinasi antara kecanggihan infrastruktur Whoosh dan daya tarik belanja di Bandung menjadi alasan utama tingginya kunjungan pelancong negeri jiran tersebut.

"Malaysia yang datang ke Indonesia, semuanya datang ke Indonesia juga mencoba Whoosh dan belanja di Bandung di Factory Outlet," kata Airlangga saat meninjau kesiapan program Work From Anywhere (WFA) dan Belanja di Indonesia Saja (BINA) Great Sale 2025 di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Airlangga berharap aktivitas belanja para turis ini dapat meningkatkan standar quality tourism di tanah air, di mana wisatawan tidak hanya datang berkunjung tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi pedagang lokal.

“Jadi, tourism semacam itu lah yang akan kita dorong sehingga quality tourism akan meningkat,” imbuh Airlangga.

Selain belanja domestik, sektor pariwisata mencatatkan rekor baru pascapandemi. Airlangga menyebutkan tahun ini Indonesia berhasil menarik 15,3 juta wisatawan mancanegara.