HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |19:22 WIB
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara (Foto: KCIC)
JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mendadak menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (17/11/2025). Dirut KCIC menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Dwiyana, atau Eddo tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Meski awalnya sempat membantah kedatangannya untuk bertemu Airlangga, ia mengakui bahwa kunjungan ke Kemenko Perekonomian dilakukan untuk menyampaikan perkembangan mengenai kondisi KCIC, operator Kereta Cepat Whoosh.

“Enggak, enggak. Saya diskusi biasa aja,” ujarnya saat ditemui sekitar pukul 18.35 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Eddo menegaskan bahwa seluruh proses restrukturisasi utang KCIC berada sepenuhnya di bawah kewenangan Danantara untuk restrukturisasi dan pembiayaan infrastruktur transportasi yang menjadi induk KCIC.

“Pokoknya kalau untuk restrukturisasi kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” kata Eddo.

 

1 2
