Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Penerbangan Domestik Lesu saat Nataru

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergeseran tren perjalanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Minat penerbangan ke luar negeri meningkat, sementara jumlah penumpang penerbangan domestik justru mengalami penurunan.



Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan, secara kumulatif pada periode 18 hingga 30 Desember 2025, jumlah penumpang penerbangan domestik turun 2,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut terjadi meski jumlah penerbangan domestik justru naik 2,01 persen.



"Jadi pesawatnya ada tapi justru jumlah penumpangnya yang turun. Itu kondisi yang domestik," ujarnya dalam konferensi pers akhir tahun, Rabu (31/12/2025).



Sebaliknya, pergerakan penumpang penerbangan internasional menunjukkan tren positif. Hingga 30 Desember 2025, jumlah penumpang internasional harian meningkat 4 persen dengan jumlah penerbangan relatif stagnan. Secara kumulatif sejak 18 Desember 2025, jumlah penerbangan internasional naik 7,2 persen dan penumpangnya bertambah 5 persen.



Tren peningkatan penumpang internasional juga tercermin di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pada puncak arus penumpang 28 Desember 2025, tercatat 82.445 penumpang atau naik 12 persen dibandingkan hari yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh penerbangan internasional, sementara penumpang domestik tidak mengalami lonjakan signifikan.



Dari sisi kapasitas, Kemenhub menilai ketersediaan kursi penerbangan masih mencukupi. Tingkat keterisian kursi (load factor) pada periode 18–30 Desember 2025 tercatat sebesar 70,59 persen, menyisakan 21.180 kursi yang belum terpakai.