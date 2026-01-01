Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Penerbangan Domestik Lesu saat Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |18:01 WIB
Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Penerbangan Domestik Lesu saat Nataru
Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Penerbangan Domestik Lesu saat Nataru (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergeseran tren perjalanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Minat penerbangan ke luar negeri meningkat, sementara jumlah penumpang penerbangan domestik justru mengalami penurunan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan, secara kumulatif pada periode 18 hingga 30 Desember 2025, jumlah penumpang penerbangan domestik turun 2,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut terjadi meski jumlah penerbangan domestik justru naik 2,01 persen.

"Jadi pesawatnya ada tapi justru jumlah penumpangnya yang turun. Itu kondisi yang domestik," ujarnya dalam konferensi pers akhir tahun, Rabu (31/12/2025).

Sebaliknya, pergerakan penumpang penerbangan internasional menunjukkan tren positif. Hingga 30 Desember 2025, jumlah penumpang internasional harian meningkat 4 persen dengan jumlah penerbangan relatif stagnan. Secara kumulatif sejak 18 Desember 2025, jumlah penerbangan internasional naik 7,2 persen dan penumpangnya bertambah 5 persen.

Tren peningkatan penumpang internasional juga tercermin di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pada puncak arus penumpang 28 Desember 2025, tercatat 82.445 penumpang atau naik 12 persen dibandingkan hari yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh penerbangan internasional, sementara penumpang domestik tidak mengalami lonjakan signifikan.

Dari sisi kapasitas, Kemenhub menilai ketersediaan kursi penerbangan masih mencukupi. Tingkat keterisian kursi (load factor) pada periode 18–30 Desember 2025 tercatat sebesar 70,59 persen, menyisakan 21.180 kursi yang belum terpakai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191847/penerbangan_sipil-dPDw_large.jpg
RI-Prancis Kerja Sama Teknis Penerbangan Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187507/pesawat-wOuS_large.jpg
Maskapai Arab Saudi Mukhtara Air Mengudara di Indonesia Januari 2026, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183238/pesawat-Zozs_large.jpg
Jelang Nataru 2026, AirNav Indonesia Siapkan Strategi Keamanan Udara dan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183234/airnav-1A08_large.jpg
Libur Nataru, AirNav Siaga 24 Jam Kawal Hampir 77 Ribu Penerbangan di Langit Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement