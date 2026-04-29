Begini Peran Industri Penerbangan Jadi Kunci Dorong Ekonomi RI 8 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |11:52 WIB
Begini Peran Industri Penerbangan Jadi Kunci Dorong Ekonomi RI 8 Persen
JAKARTA - Indonesia National Air Carriers Association menyatakan industri penerbangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8% pada 2029. 

Hal tersebut seiring dengan upaya memperkuat konektivitas, meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan investasi.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, menyatakan sektor aviasi merupakan tulang punggung dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan.

Dengan konektivitas yang semakin baik, aktivitas ekonomi diyakini akan tumbuh lebih merata di berbagai daerah.

"Industri penerbangan tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi enabler bagi pertumbuhan ekonomi. Konektivitas yang kuat akan membuka peluang investasi, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong sektor pariwisata," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, penguatan industri penerbangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan ekosistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari regulator, operator bandara, maskapai, hingga penyedia energi dan institusi pendidikan harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutan.

Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam Indonesia Aero Summit 2026 yang akan digelar pada 8-9 Juli mendatang di Jakarta. Forum tersebut akan mengangkat tema Sustainable Aviation Ecosystem, yang menekankan pentingnya transformasi industri penerbangan secara menyeluruh.

Denon menjelaskan, keberlanjutan industri aviasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi karbon, tetapi juga mencakup efisiensi operasional, modernisasi infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi digital. 

 

