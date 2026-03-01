Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AS-Israel Serang Iran, Penerbangan dari Bandara Soetta ke Timur Tengah Dibatalkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |08:23 WIB
AS-Israel Serang Iran, Penerbangan dari Bandara Soetta ke Timur Tengah Dibatalkan
AS-Israel Serang Iran, Penerbangan dari Bandara Soetta ke Timur Tengah Dibatalkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) ke Timur Tengah terdapat pembatalan dan penundaan imbas Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Soetta, Tangerang, Banten, mengungkapkan aktivitas penerbangan menuju Timur Tengah terdapat pembatalan dan penundaan seiring adanya penutupan wilayah udara (airspace closed) di sejumlah negara kawasan tersebut.

Daftar Penerbangan Terdampak

Pgs Asst Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Aziz Fahmi Harahap menyebutkan penerbangan yang terdampak atas penutupan itu antara lain Etihad Airways (EY472) tujuan Abu Dhabi, Qatar Airways (QR954) tujuan Doha, Qatar Airways (QR957) tujuan Doha, Emirates (EK357) tujuan Dubai, Etihad Airways (EY475) tujuan Abu Dhabi, Garuda Indonesia (GA900) tujuan Doha, serta Etihad Airways (EY473) tujuan Abu Dhabi.

"Untuk penerbangan kedatangan, tercatat penerbangan Etihad Airways EY 472 rute Abu Dhabi-Jakarta dan Qatar Airways QR 954 rute Doha-Jakarta berstatus cancel," katanya di Tangerang, Banten, Minggu (1/3/2026).

Penanganan Penumpang yang Terdampak Pembatalan dan Penundaan

Dia menyampaikan dengan adanya beberapa penundaan dan pembatalan penerbangan, maka pihaknya telah memberikan penanganan terhadap penumpang yang terdampak dengan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk proses pembatalan dokumen perjalanan di area imigrasi serta koordinasi dengan maskapai terkait untuk pengaturan akomodasi dan penjadwalan ulang penerbangan.

"Secara umum, situasi di terminal tetap dalam kondisi aman dan kondusif," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196083/menhub-XA6S_large.jpg
Serpihan Pesawat ATR 42-500 Ditemukan, Menhub Minta Masyarakat Tak Berspekulasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196006/kkp-RJy6_large.jpg
Identitas dan Jabatan 3 Pegawai KKP Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3195996/pesawat-2Qju_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kronologi Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193021/penerbangan-MRyi_large.jpg
Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Penerbangan Domestik Lesu saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191847/penerbangan_sipil-dPDw_large.jpg
RI-Prancis Kerja Sama Teknis Penerbangan Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187507/pesawat-wOuS_large.jpg
Maskapai Arab Saudi Mukhtara Air Mengudara di Indonesia Januari 2026, Ini Rutenya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement