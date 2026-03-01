AS-Israel Serang Iran, Penerbangan dari Bandara Soetta ke Timur Tengah Dibatalkan

JAKARTA - Penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) ke Timur Tengah terdapat pembatalan dan penundaan imbas Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.



PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Soetta, Tangerang, Banten, mengungkapkan aktivitas penerbangan menuju Timur Tengah terdapat pembatalan dan penundaan seiring adanya penutupan wilayah udara (airspace closed) di sejumlah negara kawasan tersebut.



Daftar Penerbangan Terdampak



Pgs Asst Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Aziz Fahmi Harahap menyebutkan penerbangan yang terdampak atas penutupan itu antara lain Etihad Airways (EY472) tujuan Abu Dhabi, Qatar Airways (QR954) tujuan Doha, Qatar Airways (QR957) tujuan Doha, Emirates (EK357) tujuan Dubai, Etihad Airways (EY475) tujuan Abu Dhabi, Garuda Indonesia (GA900) tujuan Doha, serta Etihad Airways (EY473) tujuan Abu Dhabi.



"Untuk penerbangan kedatangan, tercatat penerbangan Etihad Airways EY 472 rute Abu Dhabi-Jakarta dan Qatar Airways QR 954 rute Doha-Jakarta berstatus cancel," katanya di Tangerang, Banten, Minggu (1/3/2026).



Penanganan Penumpang yang Terdampak Pembatalan dan Penundaan



Dia menyampaikan dengan adanya beberapa penundaan dan pembatalan penerbangan, maka pihaknya telah memberikan penanganan terhadap penumpang yang terdampak dengan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk proses pembatalan dokumen perjalanan di area imigrasi serta koordinasi dengan maskapai terkait untuk pengaturan akomodasi dan penjadwalan ulang penerbangan.



"Secara umum, situasi di terminal tetap dalam kondisi aman dan kondusif," ucapnya.