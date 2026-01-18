Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Identitas dan Jabatan 3 Pegawai KKP Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |08:04 WIB
Identitas dan Jabatan 3 Pegawai KKP Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak
Identitas dan Jabatan 3 Pegawai KKP Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi penumpang pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).

Ketiganya adalah Ferry Irawan berpangkat penata muda tingkat I yang menjabat sebagai analis kapal pengawas. Lalu, Deden Mulyana berangkat penata muda tingkat I menjabat sebagai pengelola barang milik negara dan Yoga Nauval dengan jabatan operator foto udara.

"Dengan ini kami menyatakan prihatin. Kami terus terang sedih dan prihatin dan berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu malam.

Ketiga pegawai KKP penumpang pesawat ATR yang hilang kontak tersebut merupakan tim air surveillance dari PSDKP.

Adapun, tiga pegawainya itu ikut dalam rombongan penerbangan dalam rangka misi pengawasan atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

"Perlu kami sampaikan bahwa benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara," katanya.

 

Halaman:
1 2
