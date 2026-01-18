Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Ungkap Kronologi Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |06:54 WIB
Kemenhub Ungkap Kronologi Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak
Kemenhub Ungkap Kronologi Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap kronologi hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan registrasi PK-THT yang dioperasikan Indonesia Air Transport (IAT) pada Sabtu (17/1/2026).

Pesawat tersebut diketahui membawa 10 orang dan hilang kontak saat melakukan pendekatan ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa menjelaskan, pesawat ATR 42-500 buatan tahun 2000 dengan nomor seri 611 itu terbang dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta (JOG) menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG). Pesawat dikomandani oleh Pilot in Command Capt. Andy Dahananto.

Menurut Lukman, pada pukul 04.23 UTC, Air Traffic Control (ATC) Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun, dalam proses tersebut, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya.

"Sehingga ATC memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi. ATC selanjutnya menyampaikan beberapa instruksi lanjutan guna membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan yang sesuai dengan prosedur. Setelah penyampaian arahan terakhir oleh ATC, komunikasi dengan pesawat terputus (loss contact)," jelas Lukman.

Menindaklanjuti kondisi itu, ATC langsung mendeklarasikan fase darurat DETRESFA (Distress Phase) sesuai ketentuan yang berlaku.

AirNav Indonesia Cabang MATSC segera berkoordinasi dengan Rescue Coordination Center (RCC) Basarnas Pusat serta Kepolisian Resor Maros guna mendukung upaya pencarian dan pertolongan.

Lukman menyebut, Bandara Sultan Hasanuddin juga telah menyiapkan pembukaan Crisis Center di Terminal Keberangkatan sebagai pusat koordinasi informasi.

"Target pencarian di pegunungan kapur Bantimurung, desa Leang-Leang, kabupaten Maros dan menjadi Posko Basarnas di dekat lokasi. Pencarian lanjutan direncanakan dilakukan melalui penerbangan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas yang dijadwalkan pada pukul 16.25 WITA," kata Lukman.

 

Telusuri berita finance lainnya
