Maskapai Arab Saudi Mukhtara Air Mengudara di Indonesia Januari 2026, Ini Rutenya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan kehadiran maskapai baru asal Arab Saudi, Mukhtara Air yang siap mulai beroperasi pada Januari 2026.

Menhub menjelaskan, Mukhtara Air saat ini telah mengajukan Air Operator Certificate (AOC) sekaligus izin rute operasional. Adapun rute yang diajukan Mukhtara Air saat ini adalah Bandara Jakarta-Madinah, Jakarta-Jeddah, Surabaya-Madinah, dan Surabaya-Jeddah.

"Mukhtara Air sudah masuk kemarin, rutenya Cengkareng-Jeddah, Cengkareng-Madinah, dan Surabaya-Jeddah, Surabaya-Madinah," ujarnya saat ditemui usai acara Pengangkatan Lulusan Pola Pembibitan ASN Kementerian Perhubungan di Tangerang, Rabu (3/12/2025).

Maskapai baru ini rencananya akan beroperasi pada Januari 2026. Fokus layanan utamanya mengakomodir kebutuhan jamaah umrah dan haji di Indonesia. Rencananya, maskapai ini bakal menggunakan jenis peswat Airbus A330 dan Boeing 777 untuk tahap awal.

"Belum tahu seminggu mereka akan terbang berapa kali. Itu masuknya pesawat regular, bukan carter. Ini pakai pesawat wide body, agar bisa terbang jauh," tambahnya.