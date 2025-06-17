Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Ancaman Bom, Penumpang Pesawat Saudia Airlines yang Angkut Jamaah Haji Dievakuasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |16:37 WIB
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sejumlah penumpang dan kru pesawat Saudi Airlines SV 5276 rute Jeddah-Jakarta, Bandar Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, dievakuasi setelah mendapat ancaman ledakan bom di pesawat tersebut.

1. Penumpang Pesawat

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyatakan penumpang pesawat Saudi Airlines yang terpaksa dievakuasi darurat ini terdiri dari 442 peserta haji Kloter 12 JKS, dengan rincian penumpang laki-laki sebanyak 207 orang dan penumpang perempuan sebanyak 235 orang.

"Langkah ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari PT. Angkasa Pura Indonesia terkait adanya ancaman bom yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal melalui surat elektronik (E-mail) pada pukul 07.30 WIB," katanya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dia mengungkapkan evakuasi terhadap seluruh penumpang dan kru pesawat Saudi Airlines ini dilakukan Bandara Kualanamu, Medan, setelah adanya notifikasi terkait Emergency Operation Center (EOC) otoritas keamanan bandara.

Kemudian pusat komando dan pengendalian penanggulangan keadaan darurat di bandar serta Komite Keamanan Bandar Udara Soekarno Hatta untuk selanjutnya akan mengambil langkah-langkah penanganan terhadap adanya ancaman bom di dalam pesawat udara.

 

