Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapakah Pemilik Tiffany and Co yang Tokonya Disegel Bea Cukai Indonesia?

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |21:10 WIB
Siapakah Pemilik Tiffany and Co yang Tokonya Disegel Bea Cukai Indonesia?
Siapakah pemilik Tiffany and Co yang tokonya disegel Bea Cukai Indonesia? (Foto: Okezone.com/Tiffany and Co)
A
A
A

JAKARTA — Siapakah pemilik Tiffany and Co yang tokonya disegel Bea Cukai Indonesia?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyegelan terhadap tiga butik perhiasan mewah internasional, Tiffany & Co, yang berlokasi di pusat perbelanjaan papan atas Jakarta: Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Petugas menduga adanya pelanggaran administrasi kepabeanan berupa barang-barang bernilai tinggi (high-value goods) yang tidak dicantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kepala Seksi Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Siswo Kristyanto, menyatakan pihaknya sedang mencocokkan data barang di toko dengan dokumen laporan impor resmi. Sementara itu, barang-barang tersebut disegel di dalam brankas dan operasional toko dihentikan sementara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, jika terbukti melanggar, perusahaan terancam sanksi administrasi berupa denda hingga 1.000 persen dari nilai kepabeanan atau pajak impor yang seharusnya dibayarkan.

Sejarah Tiffany & Co

Tiffany & Co didirikan pada 1837 dan berkembang menjadi rumah perhiasan terkenal di dunia karena inovasi tanpa henti dan keahlian yang luar biasa.

Charles Lewis Tiffany adalah pendiri Tiffany & Co. Putranya, Louis Comfort Tiffany (LCT), memperoleh reputasinya sendiri sebagai perancang Amerika terkemuka pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dihormati karena lampu dan jendela kaca patri yang brilian, LCT merangkul alam sebagai tema dekoratif dalam desainnya.

Setelah Charles Tiffany meninggal pada tahun 1902, LCT diangkat sebagai direktur desain pertama perusahaan. Dalam peran ini, ia mendirikan departemen Perhiasan Artistik Tiffany di toko Fifth Avenue, tempat desain inovatifnya diciptakan dan dibangun di atas warisan keahlian Tiffany yang telah lama ada—sebuah tradisi yang berlanjut hingga saat ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201821//menkeu_purbaya-R1Jd_large.jpg
Purbaya Usut Tuntas Dugaan Kongkalikong Oknum Bea Cukai dan Tiffany & Co
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201735//menkeu_purbaya-6aJ3_large.jpg
Dugaan Kongkalikong Oknum Bea Cukai dan Tiffany & Co Mencuat, Purbaya: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201193//thr_pns-90Bj_large.jpg
4 Fakta THR PNS, TNI, dan Polri Naik di Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201530//purbaya-XVik_large.jpg
Purbaya ke Fresh Graduate: Jangan Khawatir, Lapangan Kerja Ke Depan Akan Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201527//misbakhun-bDJX_large.jpg
Misbakhun dan Suahasil Belum Masuk Daftar Seleksi Dewan Komisioner OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201483//purbaya-USoZ_large.jpg
Ekonomi RI Pro Pertumbuhan dan Pro Rakyat, Purbaya: Wong Cilik Bisa Bahagia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement