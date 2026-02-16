Advertisement
MBG Tidak Libur, Tetap Disalurkan Selama Imlek, Ramadhan dan Lebaran 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |10:28 WIB
MBG Tidak Libur, Tetap Disalurkan Selama Imlek, Ramadhan dan Lebaran 2026
Distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Tahun Baru Imlek, Ramadhan. (Foto: Okezone.com/BRI)
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Tahun Baru Imlek, Ramadhan, serta libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pelayanan MBG dilaksanakan dengan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, dan akuntabilitas.

"Pelayanan MBG pada Ramadhan dan libur serta cuti bersama Lebaran dan Tahun Baru Imlek tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, serta akuntabilitas," katanya, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita usia 6–59 bulan, pelayanan MBG tetap berjalan penuh selama periode tersebut.

Sementara itu, di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang tidak menjalankan ibadah puasa, pendistribusian MBG tetap mengikuti jadwal normal seperti hari biasa dengan menu siap santap.

"Di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa, MBG dapat diberikan dalam bentuk makanan kemasan sehat," imbuh Dadan.

Meski demikian, terdapat penyesuaian jadwal pada beberapa hari tertentu. Pada periode cuti bersama dan libur Tahun Baru Imlek, yakni 16–17 Februari 2026, tidak dilakukan pendistribusian MBG.

Pendistribusian juga tidak dilaksanakan pada awal Ramadhan, yakni 18–22 Februari 2026, dan akan kembali berjalan mulai 23 Februari 2026.

 

