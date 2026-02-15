Advertisement
Utang Pemerintah Tembus Rp9.637,90 Triliun, Purbaya: Strategi Jaga Ekonomi Agar Tak Krisis

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |09:36 WIB
Utang Pemerintah Tembus Rp9.637,90 Triliun, Purbaya: Strategi Jaga Ekonomi Agar Tak Krisis
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Posisi utang pemerintah Indonesia per 31 Desember 2025 tercatat mencapai Rp9.637,90 triliun. Angka ini setara dengan 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dirilis Jumat (13/2/2026), jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp229,26 triliun dibandingkan posisi akhir September 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan rasio utang hingga menyentuh level 40 persen tersebut merupakan konsekuensi dari tekanan perlambatan ekonomi yang melanda sepanjang tahun 2025. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut masih dalam batas aman karena di bawah ambang batas 60 persen PDB sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Purbaya menegaskan bahwa penambahan utang adalah langkah sadar pemerintah untuk mencegah Indonesia terjatuh ke dalam krisis ekonomi yang lebih parah.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya," ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

Struktur utang pemerintah tersebut terbagi ke dalam dua kategori utama yakni Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi sebesar Rp8.387,23 triliun atau 87,02 persen dan Pinjaman sebesar Rp1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

 

