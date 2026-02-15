Purbaya: Siklus Ekspansi Ekonomi RI Bisa Bertahan hingga 2033

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan Indonesia memiliki peluang besar untuk menikmati masa keemasan ekonomi dalam jangka panjang. Menurutnya, fase ekspansi ekonomi yang dimulai pascapandemi Covid-19 pada tahun 2023 berpotensi terus berlanjut hingga sepuluh tahun ke depan, yakni hingga tahun 2033.

Purbaya menjelaskan bahwa meskipun secara historis siklus ekspansi bisnis di Indonesia biasanya hanya bertahan sekitar tujuh tahun, intervensi kebijakan yang tepat dapat memperpanjang nafas pertumbuhan tersebut.

"Siklus bisnis perekonomian Indonesia hanya sekitar 7 tahun ekspansi. Tapi kalau kita (kebijakannya tepat) ekspansinya bisa 10 tahun," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook, Jumat (13/2/2026).

Menkeu menilai pola pertumbuhan saat ini berada pada jalur yang kuat. Jika siklus berjalan normal, masa ekspansi setidaknya akan bertahan hingga 2030, namun pemerintah berupaya maksimal agar tren positif ini mencapai puncaknya di 2033.

"Sekarang ekspansinya seperti apa itu seperti takdir, itu bola kristal yang biasanya akurat ya biasanya mau tumbuhnya berapa nanti kita pikirkan ke depan," kata dia.

Meski fokus mendorong pertumbuhan secara optimal, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan gegabah. Jika laju pertumbuhan menyentuh angka 7 persen, pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipatif guna menghindari risiko ekonomi yang terlalu panas (overheating).